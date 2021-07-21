Сьома сесія Тернопільської міської ради відбудеться 23 липня.

Попереднє пленарне засідання пройшло у кінці травня, тож на це засідання в орієнтовний порядок денний внесли 357 проектів рішень. 29 із них – фінансово-господарські, решта – земельні.

Спочатку депутатам запропонують розглянути фінансові питання: «Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року» та про внесення змін до бюджету Тернопільської громади на 2021 рік. Внести зміни планують також до ряду документів, які стосуються діяльності міської ради. Міський голова Сергій Надал озвучить проект рішення «Про внесення змін до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання» та про внесення змін до положення «Про громадський бюджет Тернопільської міської ради». Секретар міської ради Ігор Гірчак запропонує внести зміни до бюджетного регламенту Тернопільської міської ради та до плану роботи Тернопільської міської ради на 2021 рік.

Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Сергій Ковдриш озвучить проект рішення «Про приватизацію об’єкта комунальної власності. Йдеться про те, щоб включити до переліку об’єктів, що підлягають приватизації та затвердити до приватизації шляхом викупу орендарем приватним підприємством “Благоустрій” нежитлові приміщення будівлі літери А, які розташовані на вулиці 15 Квітня, 6, загальною площею 262,4 квадратні метри.

Начальниця освіти і науки Ольга Похиляк доповідатиме з декількох питань. Спочатку депутатам запропонує присвоїти Тернопільському навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15» ім’я Лесі Українки. Потім – внести зміни до рішення «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей Тернопільської міської територіальної громади». Зміни стосуються розміру грошових премій, які виплачуватимуть за 199-200 балів за ЗНО, розміру щомісячної стипендії, яка виплачуватиметься тим двохсотбальникам, які залишаться навчатися у тернопільських вузах – із тисячі до двох тисяч гривень. Також заплановано збільшити кількість іменних стипендій: буде не 57, а 58. Додається стипендія за досягнення в інваспорті. Розповість Ольга Похиляк і про регіональну Програму розвитку Тернопільського ліцею № 21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області на 2022-2024 роки. Ще один проект рішення стосується перейменування закладу освіти. Пропонується Курівецьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів імені Миколи Бенцаля перейменувати на Курівецьку гімназію імені Миколи Бенцаля та затвердити нову редакцію статуту цього закладу.

Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський озвучить ряд проектів, які стосуються його відомства. Після цього перейдуть до розгляду земельних питань, яких у порядку денному більше трьохсот.