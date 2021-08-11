Фермерське господарство «ГАДЗ» випускає новий продукт – сушений апельсин.

Окрім особливого кисло-солодкого смаку, цей фрукт наділений безліччю корисних елементів.

Апельсин багатий на клітковину, містить вітаміни групи В, С, А, Е, калій, фосфор, натрій, магній та мідь.

Завдяки делікатній обробці сушений апельсин зберіг смак та багато користі для організму. А у новому форматі він дуже зручний, адже упаковка сушеного фрукту легко поміщається у сумочці.

Щоденне споживання апельсину матиме такий результат:

зміцниться імунна система;

покращиться травлення;

знизиться ризик утворення каменів в нирках;

знизиться ризик появи деяких видів ракових пухлин (зокрема легені, стравохід, шлунок, молочна та підшлункова залоза);

стимулюватиметься робота мозку.

Придбати сушений апельсин можна в фірмових магазинах «ГАДЗ» або зробити замовлення в Direct.