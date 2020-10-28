Сьогодні “Динамо” проведе в Будапешті другий матч групового турніру Ліги чемпіонів проти місцевого “Ференцвароша”.

Назва угорського клубу досі тішить слух українських вболівальників зі стажем, адже більш як 45 років тому, в травні 1975 р., “Динамо” під орудою Валерія Лобановського і Олега Базилевича здолало клуб з берегів Дунаю в фіналі Кубку кубків – 3:0.

Якщо відштовхуватися від приказки про те, що українці радіють, коли у їхнього сусіда здохне корова, то перед сьогоднішнім поєдинком є, як мінімум, троє українців, які щиро бажатимуть невдачі “Динамо”. І не через неприязнь чи якісь давні образи, а, так би мовити, через власне службове становище. Коуч угорського клубу Сергій Ребров та гравці Харатін і Зубков, безумовно, прагнутимуть зробити все, щоб перемогти і тим самим підвищити свої шанси на потрапляння у весняну стадію хоча б Ліги Європи.

Завдання “Динамо”, зрозуміло, діаметрально протилежне і вирішувати його доведеться з відчутними кадровими втратами: вже перед відльотом до Будапешта стало відомо, що коронавірус вирішив трохи допомогти мадярам і взяв під свою “опіку” двох ключових гравців “Динамо” – голкіпера Бущана і захисника Миколенка. Це – два “залізні” гравці основи, і без них “Динамо” сильнішим точно не стане. Наскільки їхня відсутність позначиться на грі – дасться чути. Принаймні, С.Ребров, зізнавшись у своїй любові до “Динамо” і вдячності за те, що саме тут став справжнім футболістом, зазначив, що нині він, як професіонал, повинен залишити емоції осторонь і працювати на успіх “Ференцвароша”. Цікаво також, що за час роботи тренером “Динамо” С. Ребров чотири рази перемагав “Шахтар” М.Луческу, в той час як в румунського тренера – три перемоги в очних зустрічах. Ще один матч між ними закінчився нічиєю.

А як буде сьогодні? Який танок виглядатиме ефектніше: чардаш чи гопак? Ось прогнози на матч “Ференцварош” – “Динамо” від місцевих футбольних провидців:

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Олег Петришин, підприємець – 3:3

Ірина, економіст – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 0:1

Леонід Т., любитель шахів – 2:2

Сергій Гурецький, підприємець – 1:2

Трохи збалансую оптимізм краян:

Ігор Дуда, журналіст – 1:0