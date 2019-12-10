Унікальний колектив – «TRIO IVOIRE» – виступив перед тернопільською публікою під час Фестивалю сучасної імпровізаційної музики.

Їхня музика – це поєднання на перший погляд непоєднуваних інструментів: фортепіано, барабанів та балафону. Балафон – це африканський ударний інструмент. Це єдиний колектив, який використовує у творчості саме такі музичні інструменти. А наважився на такий експеримент німецький піаніст, композитор Ганс Людеманн.

До складу тріо входять також Алі Кейта, який грає на балафоні та барабанщик Крістіан Томе.

– З Алі ми зустрілися 21 рік тому, коли я мав в Африці соло-тур, як піаніст, – розповів Ганс Людеманн. – Це було в Кот-д’Івуарі, саме тому наш колектив називається «Тріо Івуар». Мені не дуже подобався балафон, але мене зачарувала гра Алі. Балафон – це ударний інструмент, але в Алі він звучав дуже мелодійно, і був схожий на фортепіано. Крістіан грає з нами вже шість років. Вважаю його одним із кращих, і коли ми почали шукати ударника, то найперше запросили його. Він особливий тим, що не орієнтований тільки на джаз, а може грати і поп- і рок-музику. Музику пишу в основному я, є також композиції Алі, і деякі твори ми пишемо разом. Специфіка нашого гурту в тому, що ми поєднуємо африканське етнічне звучання з європейською музикою. Наша музика про сучасний світ, який є глобальний. Той факт, що німці і африканець грають на одній сцені, вже говорить про сучасний глобалізований світ. Поєднання нетрадиційних інструментів, різних характерів, різних культур часто призводить до суперечок, а також – до появи чогось прекрасного. Ми граємо виключно власну музику, не працюємо з джазовими стандартами, тому вона є дуже сучасна. Це наше самовираження і вираження нашого часу.

Музиканти зіграли для тернополян композиції з двох останніх альбомів, а також нові, які тільки у наступному році будуть записуватися. Підкорити глядачів Гансу Людеманну вдалося з перших же акордів: він запропонував підтримати їхнє виконання оплесками, що присутні у залі залюбки зробили, відбиваючи оплесками, заданий музикантами ритм. Усі три інструменти гармонійно поєднувалися в одне ціле, творячи приємну, оригінальну і цікаву музику. Було місце в композиціях і для сольного звучання того чи іншого інструменту, які плавно перетікали у загальний твір. Кожне таке соло публіка охоче підтримувала оплесками. Яскравою, емоційною, бурхливою була гра Алі Кейти. В окремі моменти він так швидко вистукував паличками по балафону, що здавалось, що вони ось-ось зламаються. Не відставав від нього і барабанщик Крістіан Томе. В одній з останніх композицій він настільки захопився грою, що одна паличка просто вилетіла з руки.

Під час цього концерту тернополяни почули не тільки, як звучить балафон, а й ще один африканський інструмент – калібма. На ній Алі зіграв одну із власних композицій. Після такого феєричного виступу тріо глядачі двічі викликали музикантів на «Біс!».

Ольга Трач

Фото Kurt Lee