Фахівці розповіли, звідки до нас везуть ранні овочі та фрукти і як зменшити у них вміст нітратів

Ранні овочі, фрукти та зелень, які продають на агропродовольчих ринках Тернополя не перевищують допустимі норми вмісту нітратів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби проводять щоденний контроль кожної партії рослинної продукції, яка поступає на реалізацію.

Фахівці Тернопільської регіональної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповіли звідки до Тернополя везуть ранні овочі і фрукти та скільки вони містять нітратів.

Огірок: надходить із Закарпаття, Тернопільського р-ну, середній вміст нітратів 116-204мг/кг при нормі 300мг/кг. Капуста рання: надходить з Македонії, Закарпаття, середній вміст нітратів 690-714мг/кг при нормі 900мг/кг. Капуста пекінська: надходить з Закарпаття, середній вміст нітратів 740мг/кг при нормі 2000мг/кг. Томати: надходять із Умані, Єгипту, Туреччини, середній вміст нітратів 50-59мг/кг при нормі 150мг/кг. Редис: надходить із Закарпаття, Заліщиків, середній вміст нітратів – 970-1100мг/кг, при нормі 2400мг/кг. Кабачки: надходить із Закарпаття – середній вміст нітратів 319мг/кг при нормі 400мг/кг. Картопля рання: надходить із Франції, Єгипту – середній вміст нітратів 130-197 мг/кг при нормі 250мг/кг. Перець солодкий: надходить із Туреччини, Єгипту – середній вміст нітратів 97-102мг/кг при нормі 400мг/кг. Баклажани: надходить із Туреччини, Єгипту – середній вміст нітратів 148-184мг/кг при нормі 200мг/кг. Цибуля зелена: надходить із Заліщиків, Львова – середній вміст нітратів 173-200мг/кг при нормі 800мг/кг. Зелень: надходить із Тернопільщини – середній вміст нітратів 182мг/кг при нормі 2000мг/кг. Полуниця: надходить із Закарпаття – середній вміст нітратів 48-49мг/кг при нормі 60мг/кг.

Фахівці також дали поради як зменшити вміст нітратів у рослинах. Для того, щоб отримувати від споживання ранніх овочів та фруктів максимум користі і не завдати організму шкоди, необхідно: