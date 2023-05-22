Ранні овочі, фрукти та зелень, які продають на агропродовольчих ринках Тернополя не перевищують допустимі норми вмісту нітратів.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби проводять щоденний контроль кожної партії рослинної продукції, яка поступає на реалізацію.
Фахівці Тернопільської регіональної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповіли звідки до Тернополя везуть ранні овочі і фрукти та скільки вони містять нітратів.
Огірок: надходить із Закарпаття, Тернопільського р-ну, середній вміст нітратів 116-204мг/кг при нормі 300мг/кг. Капуста рання: надходить з Македонії, Закарпаття, середній вміст нітратів 690-714мг/кг при нормі 900мг/кг. Капуста пекінська: надходить з Закарпаття, середній вміст нітратів 740мг/кг при нормі 2000мг/кг. Томати: надходять із Умані, Єгипту, Туреччини, середній вміст нітратів 50-59мг/кг при нормі 150мг/кг. Редис: надходить із Закарпаття, Заліщиків, середній вміст нітратів – 970-1100мг/кг, при нормі 2400мг/кг. Кабачки: надходить із Закарпаття – середній вміст нітратів 319мг/кг при нормі 400мг/кг. Картопля рання: надходить із Франції, Єгипту – середній вміст нітратів 130-197 мг/кг при нормі 250мг/кг. Перець солодкий: надходить із Туреччини, Єгипту – середній вміст нітратів 97-102мг/кг при нормі 400мг/кг. Баклажани: надходить із Туреччини, Єгипту – середній вміст нітратів 148-184мг/кг при нормі 200мг/кг. Цибуля зелена: надходить із Заліщиків, Львова – середній вміст нітратів 173-200мг/кг при нормі 800мг/кг. Зелень: надходить із Тернопільщини – середній вміст нітратів 182мг/кг при нормі 2000мг/кг. Полуниця: надходить із Закарпаття – середній вміст нітратів 48-49мг/кг при нормі 60мг/кг.
Фахівці також дали поради як зменшити вміст нітратів у рослинах. Для того, щоб отримувати від споживання ранніх овочів та фруктів максимум користі і не завдати організму шкоди, необхідно:
- дотримуватись особистої гігієни, перед вживанням фруктів, овочів та зелені необхідно їх добре мити, адже більшість шкідливих речовин містяться на шкірці і в шкірці плоду;
- кращий спосіб зменшити кількість нітратів – замочувати овочі та фрукти у воді на 20-30 хвилин, також зменшує кількість нітратів варіння та бланшування овочів;
- очищуйте шкірку овочів, адже в цей час вона є швидше джерелом нітратів, аніж вітамінів, це особливо стосується огірків, кабачків, редису, картоплі, яблук;
- нітрати в більшій кількості є біля основи плодів, тому не вживайте товсті стебла зелені кропу, шпинату, петрушки, вирізайте качан і товсті прожилки у листках капусти, листовому салаті, тощо;
- перенасичені добривами моркву і буряк легко впізнати за блідувато-білою серцевиною, а огірки – за жовтуватими зрізами;
- приготовлені зі свіжих овочів салати споживайте відразу, оскільки перетворення менш шкідливих нітратів в більш небезпечні може відбуватися у процесі окислення нарізаних і заправлених овочів в холодильнику.