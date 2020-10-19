Епідеміологи пояснили, чому у вихідні на Тернопільщині меншає нових випадків COVID-19

Минулої доби на Тернопільщині виявили дві сотні хворих на COVID-19.

Як пояснив епідеміолог Володимир Паничев, вихідними підтверджених випадків, зазвичай, меншає. Адже до обласного лабораторного центру доставляють меншу кількість зразків на дослідження.

Результати ПЛР-тестів видають жителям Тернопільщини на наступний день, – запевнив епідеміолог Володимир Паничев. Оскільки обласний лабораторний центр розширив потужності, вірусологи працюють майже цілодобово.

“Великого завантаження матеріалами зараз немає. Але інтенсивність роботи вірусологів, зазвичай, залежить від термінів доставлення. Якщо матеріал потрапляє до 18.00, то на наступний день, зазвичай, вже є результати. Однак є питання щодо неритмічності доставки, у вихідні в нас мінімальні доставки, а на наступний будний день – максимальна доставка. Тому складається така ситуація, що вихідними діагностуємо меншу кількість хворих, ніж протягом тижня. Ми оперативно опрацьовуємо всі матеріали, які до нас потрапляють”.

Щодоби вірусологи в обласному лабораторному центрі проводять близько тисячі досліджень коронавірусу. Найбільше зразків привозять з районів області наприкінці тижня.