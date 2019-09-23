30-річний Юрій Лубкович отримав перспективну посаду у Верховній Раді.

На сайті Парламенту його прізвище з’явилося навпроти посади керівника Секретаріату Голови Верховної Ради. Фактично це патронатна служба спікера.

Випускник ТНЕУ останні роки пробував знайти себе в Києві: працював у патронатних службах різних урядових структур.

У Тернополі більше відомий роботою в адміністрації одіозного Валентина Хоптяна. Лубкович був його помічником, керівником управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності. Після втечі Януковича, а потім і Хоптяна, перебрався на роботу до Києва. Зараз – в команді Зеленського.