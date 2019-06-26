Станом на ранок 25 червня майже відомий перелік кандидатів, яких висунули для балотування у Тернополі головні політичні гравці.

І хоч в українській політиці прийнято чекати до офіційної появи прізвищ кандидатів на сайті ЦВК (бо за цей час можуть передумати як партія, так і кандидат), спробуємо сформулювати потенційний список претендентів на мандат, виходячи з даних від партій та інсайдерських джерел.

Отже:

БПП(зараз ЄС) – екс-голова ОДА Степан Барна;

Удар – потужний нардеп Ігор Побер;

Свобода – заступник міського голови Леонід Бицюра;

Батьківщина – староста села Гаї Шевченківські Богдан Брич;

Голос – екс-радник Надала Максим Черкашин;

Слуга народу – Андрій Богданець;

Самопоміч – діючий нардеп Тарас Пастух;

Громадянська позиція – директор музучилища Лариса Римар;

Радикальна партія – депутат міськради Тарас Серетний;

Сила людей – Іван Сороколіт;

Добрий самарянин – адвокат Ігор Юзьвак;

Сила і честь – екс-тягнибоківець Сергій Танчук;

Самовисуванці – активісти Юлія Мамчак, Іван Ковалик та інші.

З переліку кандидатів троє засідали у Верховній Раді цього скликання. Щоправда, один з них – Степан Барна проміняв мандат на посаду голови Тернопільської ОДА. Власне, він, а не діючий нардеп-мажоритарник Тарас Пастух, буде одним з топів, навколо якого буде розвиватися інтрига кампанії.

Барна стартував одним з перших. Бігборди з його зображенням з’явилися у Тернополі ще до офіційного висунення у кандидати. З одного боку це плюс, адже політик застовблює за собою позицію фаворита, з іншого – екс-намісник Порошенка має всі шанси перебрати на себе увесь масив негативу колишнього шефа, рейтинг якого наближається до кефірного.

У дуже швидкоплинній кампанії конкуренцію Барні складе обмежена кількість осіб. В першу чергу заступник міського голови тягнибоківець Леонід Бицюра та кандидати від популярних брендів – “Слуги народу” і “Голосу”.

На користь Бицюри гратиме приналежність до команди Надала, який є безумовним електоральним лідером у Тернополі. Натомість шанси маловідомих, але брендованих кандидатів прямо пропорційні силі електоральної хвилі, яку зможуть розкачати відповідно Зеленський і Вакарчук. Шанси інших кандидатів, в тому числі і діючого нардепа від міста Тараса Пастуха, мінімальні.