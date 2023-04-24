Артистка зараз знаходиться в турі “Я — Україна”. В перервах між концертами вона приділяє час благодійності та допомозі. 23 квітня NK відвідала дитячий будинок “Малятко”, що знаходиться в Тернополі.

Це вже не перший візит артистки до дитячого будинку “Малятко”, в грудні 2021 Настя Каменських вже навідувалася до нього. У свій перший приїзд співачка забезпечила дитбудинок сучасною реабілітаційною системою “Павук” , яка є надзвичайно важливим елементом відновлення діток з ДЦП та іншими порушеннями опорно-рухового апарату.

Вихователі та деякі із дітей впізнали співачку і зустріли її посмішками та оплесками. А директорка дитячого будинку, Інга Володимирівна, вкотре висловила вдячність за допомогу артистки, а також поділилася історією, як маленький хлопчик Артем завдяки позитивним враженням, після зустрічі з NK, почав говорити:

— В минулий свій візит Настя подарувала дітям море позитивних емоцій, один з хлопчиків почав говорити після зустрічі зі співачкою! Від Насті йде такий позитивний вайб, що це зовсім не дивно! Діти дуже тонко відчувають людей! Також ми дуже вдячні за тренажер “Павук”, до нас тепер щодня приходять батьки з малечею і займаються на ньому! – каже Інга Володимирівна.

Настя разом з ГО “Сенсоріка” знайшли партнерів, яким не байдужа доля України. Тому вони привезли дітям більше, ніж півтонни різного гуманітарного вантажу — санітарно-гігієнічні, продукти, книжки та понад 13 коробок іграшок.

Але найголовніше, що подарувала співачка дітям — це тепло та любов. Вони разом спілкувались, грались та співали. Наймолодші діти просто не відходили від співачки, просились до неї на руки та обіймались.

Сама співачка зізналась, що ця зустріч наповнила її теплом та ресурсом і розчулила до сліз.



— Діти — це неймовірно чисті та ніжні створіння, вони нагадують нам про моменти, коли й ми самі були маленькими, допомагають віднайти з закутків свідомості спогади про дитинство та найщиріші почуття всередині себе. Вони завжди кажуть, що думають, не вміють лукавити чи обманювати і це те, чого нам так часто не вистачає у світі дорослих. Кожна зустріч з дітьми — особлива, розвиток подій передбачити неможливо. Вона наповнює твоє сердце любов’ю, а життя — сенсом. Сподіваюсь, вихованці усіх дитячих будинків знайдуть свої сім’ї якнайскоріше!

Також артистка і ГО “Сенсоріка” розіслали більше тонни гуманітарної допомоги і у інші дитячі будинки — Дніпровський дитячий будинок-інтернат та Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Також було розіслано адресну допомогу більше, ніж 50 сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами і проживають на прифронтових територіях.