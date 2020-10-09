Директори шкіл і дитсадків Тернополя не платитимуть штрафів за роботу в “червоній” зоні

25 очільників освітніх закладів Тернополя не платитимуть штрафів за роботу навчальних закладів у “червоній” зоні на початку вересня.

Про це виданню Терміново повідомила суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.

За її словами, 18 адмінпротоколів тернопільський міськрайонний суд розглянув 8 жовтня. Ще 7 – раніше. Розгляди справ ще тривають.

– 8 жовтня 18 справ розглянув суддя Олег Холява. Інші судді також поступово здійснюють розгляди, – каже Анна Мостецька. – Загалом розглянуто вже 25 справ. Всі вони були закриті за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Не було такого випадку, щоб керівник навчального закладу був притягнутий до адмінвідповідальності за порушення правил карантину.

У кожній справі свої особливості, продовжує Анна Мостецька.

– Але загальна позиція усіх директорів шкіл та дитсадків полягає в тому, що вони не могли припинити роботу навчального закладу. Тому що постановою Кабміну у тій редакції, яка діяла на час складання протоколу, було заборонено учням відвідувати навчальні заклади, але аж ніяк не директорам шкіл обмежувати навчальний процес, – пояснює суддя-спікерка.

Загалом на початку вересня у міськрайонний суд від правоохоронців надійшло 60 адмінпротоколів на директорів тернопільських шкіл та дитсадків, додає Мостецька. Справи про вчинення адмінправопорушення суд має розглянути в межах трьох місяців з моменту складення адмінпротоколу.

Нагадаємо, з 7 вересня Тернопіль потрапив у “червону” зону, однак навчання у школах, згідно з тодішніми вимогами Кабміну, не припинили. Відтак поліцейські прийшли у кожну школу та дитсадок та склали на їхніх керівників адмінпротоколи за порушення карантинних обмежень. Керівникам навчальних закладів загрожували чималі штрафи – від 34 тис. до 170 тис. грн.

Як повідомляла раніше виданню Терміново начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк, міськрада уклала договір з адвокатською конторою, яка захищає інтереси директорів шкіл у судах.

До слова, після тернопільського демаршу уряд дозволив роботу шкіл і дитсадків у “червоній” зоні.