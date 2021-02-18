“Brugge” голландською мовою означає “міст”. Їх у одному, як доводилося читати, з найкрасивіших міст Європи є аж 54.

Вибирати, який саме з них долати, футболістам “Динамо” не треба – у них цілком конкретне, визначене ще грудневим жеребкуванням завдання: перемогти за сумою двох матчів у 1/16 Ліги Європи ФК “Брюгге”. Нинішнього лідера чемпіонату Бельгії. З нашим Едуардом Соболем у складі, який у Києві, щоправда, не зіграє через дискваліфікацію.

Загалом, історію зустрічей “Динамо” з бельгійськими командами можна охарактеризувати синоптичним “мінлива хмарність з проясненнями”. Киянам доводилося вигравати (4:0) і програвати (2:4) ще за В.Лобановського в групі Ліги чемпіонів 2000/2001 “Андерлехту”, декілька разів пощастило усунути на кваліфікаційних етапах єврокубків “Гент”, а от про зустрічі з “Брюгге” спогади не найкращі: у третьому раунді кваліфікації до ЛЧ 2019/2020 бельгійці за сумою двох матчів подолали команду тоді ще О. Хацкевича: мінімально перемогли вдома (1:0) і зіграли дуже веселий матч у Києві (3:3). Борги у поважному товаристві прийнято віддавати (в даному випадку, напевно, точніше буде сказати “стягувати”), хоча “Динамо” і “Брюгге” нині перебувають в не зовсім однакових кондиціях в плані ігрової форми. Кияни після серії не дуже переконливих спарингів у ОАЕ і Туреччині провели лише один матч в УПЛ (перемога 3:1 над “Олімпіком”), в той час як “Брюгге” у себе вдома видав вражаючу серію з 10 переможних поєдинків. У 2021 році команда ще не втрачала очки, а остання поразка сталося в грудні минулого року.

Між тим, всі передігрові розклади мали шанс накритися… промерзлим снігом а згори – ще й лопатою для його згрібання (нею, до речі, досить вправно і без жодного страху втратити свій імідж орудував перед матчем з “Олімпіком” М.Луческу – чим не приклад для багатьох наших надміру пихатих співвітчизників?). Ще в понеділок з’явилася інформація, що котрийсь із суперників може відмовитися від проведення матчу, якщо температура опуститься нижче – 15 градусів (за Цельсієм). Врешті-решт, з цієї причини початок гри перенесли з 19.55 на 17.00 Крім цього, почав уже звично “качати права” коронавірус: увесь тренерський штаб “Брюгге” на чолі з головним коучем Ф.Клеманом і декілька гравців здали позитивні тести на COVID-19. Втім, сам наставник не бачить у цьому великої проблеми: “”Готуємося до матчу, впевнений, все пройде нормально. Я впевнений в тих людях, які вирушають на матч замість нашого тренерського штабу. Ми разом працюємо 1,5 року, вони знають, як повинна грати команда”.

Чи зіграє “Брюгге” сьогодні так, “як повинен” і головне, як захоче – залежить від М.Луческу і його команди. Наразі ж – традиційні прогнози від тернопільських футбольних провидців на матч “Динамо” – “Брюгге”:

Андрій Дзюбановський, підприємець – 1:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:1

Оксана, викладачка музики – 0:1

Денис Лучка, заст.редактора “Нової тернопільської газети” – 2:0

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею №6 – 2:1

Анатолій Крохмальний, автор програм на телеканалі “ТВ-4” – 2:0 (не виключено – 3:0)

Резюме: мінорні ноти в партитурі шановної музикантки не дуже приємні, хоча 1:1 і навіть 2:1 на власному полі – теж далеко не гарантія кінцевого успіху….