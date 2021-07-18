Свіжа повітряна маса наближається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, протягом доби температура повітря відчутно знизиться. Також у регіоні пройдуть сильні дощі та грози.

До західного регіону наближається атмосферний фронт. Він принесе свіжу повітряну масу.

«Свіжа нова повітряна маса вже в дорозі до України. І вже у понеділок температура повітря у західних областях України знизиться. На Заході в понеділок очікується +23+28 градусів – дихати, не надихатися. Милосердніше повітря йде до нас із атмосферними фронтами, які прив’язані до північного циклону Christoph. Фронти принесуть грозові дощі в Україну. Дощів ми всі чекаємо і хочемо, проте, враховуючи сильні температурні контрасти в зоні атмосферних фронтів між спекою та зафронтальною прохолодою, ці дощі можуть миттєво перетворюватися у сильні зливи із шквалами та градом! У понеділок ці явища найбільш ймовірні на Заході. Тиждень буде цікавим, синоптично різноманітним в межах України, але часом бурхливим», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи наголошують: погодні зміни після тривалого спекотного та сухого періоду можуть негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї.