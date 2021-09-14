“Дитину вже побачив в стані клінічної смерті”. Від цих страшних слів і досі холоне кров, хоча сама історія мала щасливий кінець. А все тому, що в потрібний момент поряд опинилися справжні професіонали.

Той день, 16 травня, ледь не став останнім для маленької дівчинки, яка потонула у басейні одного з готельно-розважальних комплексів Тернопільщини. Крики матері, що побачила свою непритомну доньку на поверхні води, почули двоє дитячих анестезіологів – Юрій Голінка та Сергій Цісарський, що також відпочивали біля басейну. Вони одразу ж кинулися реанімувати дівчинку, яку до того марно намагався повернути до життя працівник комплексу.

Під шквал критичних зауважень свідків події, Сергію та Юрію вдалося повернути маленьку до життя. Потому швидка доправила дитину до реанімації, де саме працюють рятівники. У той день забули про відпочинок і вже за пів години були у своєму відділенні поряд з маленькою пацієнткою.

Ось такі вони, українські лікарі. Жертовні та завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. За свою небайдужість і відданість справі наші рятівники Сергій Цісарський і Юрій Голінка гідні звання лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року», повідомляють у ДСНС.