Двоє загиблих і п’ятеро травмованих – наслідки ДТП на Тернопільщині

За минулу добу на дорогах Тернопільщини трапилося три ДТП у яких загинули двоє чоловіків та ще п’ятеро учасників дорожнього руху отримали травми.

У селі Плотича Тернопільського району зіткнулися три автомобілі. Наслідки аварії стали фатальними для 59-річного водія транспортного засобу марки ЗАЗ-11022. Ще один водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

У селі Валігури Кременецького району місцевий житель, рухаючись заднім ходом на тракторі, допустив наїзд на брата, 1966 року народження. Від отриманих травм чоловік помер.

До медичного закладу з важкими травмами було доправлено жителя села Новостав Шумської ОТГ. 21-річний юнак, керуючи мопедом, допустив зіткнення з позашляховиком.

Відомості за фактами дорожньо-транспортних пригод внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування, повідомляють у поліції.