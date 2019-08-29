На першому засідання Верховна Рада України дев’ятого скликання затвердила постанову про перелік, склад та предмети відання усіх комітетів.

Посади у парламентських комітетах отримали двоє нардепів з Тернопільщини.

Так, переможець виборів у Зборівському окрузі, відомий аграрій Іван Чайківський працюватиме секретарем комітету з питань аграрної та земельної політики. Це дуже важлива парламентська висота напередодні відкриття ринку землі.

Інший народний обранець з Тернопільщини – Володимир Гевко – призначений заступником голови найважливішого комітету Ради – бюджетного. У цьому комітеті “зводять” усі бюджетні закони та погоджують розподіл коштів. Гевко-старший, який є власником консалтингової фірми “Профі-центр”, переміг на виборах у Чортківському виборчому окрузі.

Нагадаємо, що у Верховній Раді минулого скликання жоден з тернопільських нардепів не “доробився” до посад у комітетах.