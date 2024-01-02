1-го січня по обіді у селі Старий Вишнівець Кременецького району виникла пожежа господарчої споруди на території домогосподарства.

Для ліквідації пожежі залучалися рятувальники пожежно-рятувальної частини та чергове відділення місцевої пожежної команди селища Вишнівець.

Під час гасіння вдалося врятувати дві будівлі. Вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі 60 м², 5 тонн грубих кормів та 3 м³ дров; пошкоджено облицювання стін будівлі на площі 60 м². Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Внаслідок події постраждали двоє мешканців: громадянка 1965 р. н. отримала опіки І ступеня, а громадянин 1985 р. н. – отруєння продуктами горіння легкого ступеня.

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