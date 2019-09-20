Знехтували безпекою малолітніх дітей батьки з села Сураж Шумського району. І як результат – в п’ятирічної дівчинки відкритий перелом стегна, у її чотирирічної сестри закрита черепно-мозкова травма та струс, а в матері – закритий перелом гомілки.

За попередньою інформацією, винний у травмуванні родини батько дітей. Він сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Як повідомили у поліції, у його крові виявили 1,89 проміле алкоголю.

Аварія трапилася 19 вересня близько 20:45. Водій автомобіля ВАЗ-2101 в селі Бриків врізався в вантажний автомобіль. КамАЗ був припаркований на правому узбіччі проїзної частини дороги.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що чоловік, який сів за кермо, впродовж дня зловживав спиртними напоями. В стані алкогольного сп’яніння він з родиною поїхав у гості в сусіднє село. Там також випивав.

Дружина з дітьми наважилася сісти в салон з п’яним водієм, повертаючись додому. Дитячих крісел не було. Жінка сиділа поруч з кермувальником, а малолітніх дівчаток тримала у себе на колінах.

Як з’ясувалося, чоловік регулярно притягувався до адмінвідповідальності за водіння автомобілем в нетверезому стані. Рік тому Шумський районний суд позбавив жителя села Сураж водійських прав. Проте це не спинило порушника і він продовжував керувати транспортним засобом без документів.

Дану подію поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання й про порушення кримінального провадження згідно з статтею 382 ККУ – Невиконання судового рішення.