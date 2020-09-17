Дві тисячі доларів та чотирнадцять тисяч гривень – це ціна молитви за зняття поробів. На Чортківщині до пенсіонерки прийшла невідома жінка ромської національності.

У ході розмови вона повідомила, що на пенсіонерку та її родину чекає біда через пороби та брудні гроші, які є в будинку. Аби уникнути нещастя, потрібно прочитати кілька молитв над грошима.

Пенсіонерка винесла долари та гривні, але сказала, що має ще заховані гроші, призначені на операцію онуки. Проте незнайомка від тих коштів відмовилася, а ці, що бере, пообіцяла повернути за кілька днів. Після цього вона вийшла, сіла в авто та поїхала.

Про дивну відвідувачку пенсіонерка одразу розповіла родичам, а ті вже повідомили про ймовірну злодійку на лінію “102”.

Проведеними слідчо-оперативними заходами та за “гарячими” слідами правоохоронці карного розшуку Тернопільщини спільно з Івано-Франківськими колегами встановили авто на якому поїхала незнайомка та піймали її на території Франківщини.

Підозрювана – жителька Черкаської області, 1968 року народження. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Гроші повернула власниці і у всьому зізналася.

Працівники поліції перевіряють її на причетність до аналогічних злочинів.