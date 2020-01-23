Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом на індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Поклюці.

Як повідомляє Sport.ua, завтра збірну України представлятимуть Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар’я Блашко, Юлія Журавок та Анастасія Меркушина.

Надія Бєлкіна виступить в суботу в класичній змішаній естафеті. Друга дівчина, яка побіжить класичну змішану естафету, поки не відома. У чоловіків побіжать дві з трьох наступних біатлоністів: Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Сергій Семенов.

У сінгл-міксті виступить дует Анастасія Меркушина/Артем Тищенко.

Лідери чоловічої збірної України, Дмитро Підручний та Артем Прима, пропустять обидві змішані естафеті. Наставник чоловічої збірної Юрай Санітра побереже їх для недільного мас-старту.