Зміни до маршрутів громадського транспорту загального користування внесли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 11 грудня.

Стосуються вони автобусів №19 та №31.

– Мешканці вулиці Будного скаржаться на те, що там недостатньо громадського транспорту, – зазначив Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – У зв’язку з тим, що по Карпенка курсує новий 35-ий маршрут, то є потреба повернути 19-ий маршрут на вулицю Будного, щоб забезпечити належною кількістю транспортних засобів жителів цієї вулиці.

На початку грудня на виконкомі внесли зміни до маршруту автобуса №31. Тепер він називається «Містечко шляховиків – вул. Карпенка –міськлікарня №3». А на цьому виконкомі прийняли рішення про те, що обслуговуватиме цей маршрут КП «Тернопільелектротранс». На лінії працюватиме три низькопідлогові автобуси марки «MAN A21». Погодили також, що за новим маршрутом автобус №31 почне курсувати з 16 грудня.

Ольга Трач