До маршруту автобуса №31 додали ще декілька вулиць. Незабаром він курсуватиме також Тролейбусною, Бережанською і Мазепи.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 4 грудня.

– Ми внесли зміни до шляху проходження маршруту автобуса №31 у відповідності до нової маршрутної мережі, – зазначив Олег Вітрук, заступник начальника управління транспорту, комунікацій та зв’язку. Це пов’язано із забезпеченням мешканців вулиці Карпенка і приближеного району з вулицею Тролейбусною, лікарнею і поліклінікою №3. Ми вже неодноразово отримували пропозиції щодо цього від тернополян. Обслуговувати маршрут будуть придбані для КП «Тернопільелектротранс» низькопідлогові автобуси MAN A21 в кількості 3 одиниці.

У міській раді також повідомили, що маршрут проходитиме від селища Велика Березовиця (Містечко шляховиків), вулицями Микулинецькою, Острозького, Шевченка, Руською, Дружби, Миру, Карпенка, Будного, Тролейбусною, Бережанською, Мазепи, Руською, Шептицького, Живова, Микулинецькою, Містечко шляховиків. З якої саме дати автобус №31 почне їздити за новим напрямком на сайті міської ради повідомлять додатково.

Ольга Трач