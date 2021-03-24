Двадцять рятувальників гасили пожежу у центрі Тернополя. ФОТО

Сьогодні о 10:50 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу підвального приміщення на вул. Січових Стрільців у Тернополі.

Як встановив черговий караул, що прибув на виклик, площа пожежі становить 20 м. кв.

Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників в 11:38 пожежу вдалося локалізувати, а в 11:53 – ліквідувати.

Вогнем знищено речі, що знаходились в побутовому приміщенні підвалу.

Потерпілих на місці пожежі не виявлено.

Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників.