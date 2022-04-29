Одним відомим холостяком на Тернопільщині стало менше. Учора одружився письменник з Кременця Віктор Янкевич. Радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Фейсбуку.

З коханою Анною вони уже давно разом. Проте офіційно засвідчити стосунки вирішили лише зараз, коли Віктор перебуває на війні і бореться з окупантами, пише Терміново.

“Двадцять чотири години разом після двох місяців розлуки. Один день і одна ніч. Так мало і так багато водночас. Та інколи за такий малий проміжок часу можна встигнути зробити більше, ніж за все життя! Дякую кохана за кохання і вірність, за підтримку і розуміння, за те, що ти у мене Є. Кохаю тебе моє сонечко. А всім нам у цей день хочу побажати ПЕРЕМОГИ! Перемоги, а тоді миру, на довгі довгі роки!!! Слава Україні!”, – написав Віктор.