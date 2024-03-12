Сьогодні, 12 березня, війська РФ атакували “шахедами” Тернопільщину. Як наслідок, сталася пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі.

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що на місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Житель Кременецької громади Дмитро каже:

“Така заграва, то я своїх розбудив, тобто вони мене вже розбудили. Кажуть: “Дивіться, певно, що то горить, бо дуже велика заграва. І так всього бачив. Мені вже 87-й рік. Воно, видно, туди пішло більше на Сапанів, бо вітер якраз туди дув і ще й дощ до того, то туди пішло”.

Нагадаємо, про пожежу внаслідок атаки БПЛА типу “Shahed” телефоном Суспільному розповів голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

Також Суспільне сконтактувало телефоном зі старостою села Білокриниця Романом Пшевлоцьким. Він повідомив, що травмованих немає, будинки не постраждали.

“Тимчасово було відключено світло та газопостачання до ліквідації наслідків. Люди та будинки не постраждали. Світло відновили, його не було з 3-ї години до 7-ї, це все що я можу вам сказати. На місці працює ДСНС. Через соціальнрі мережі тримаю зв’язок із громадою. Роз’яснюю, щоб не панікували. Паніки немає”, — сказав староста села.

Чув вибух житель громади Микола.

“Чув вибух, сильний, але не міг зорієнтуватися і це було не один раз. На вулицю не виходив, продовжував спати. Вночі спав, то світло не вмикав, не знаю чи воно було, чи ні”.

“Електрика зникла вночі, під час вибухів, а вже під ранок світло в нас було. На газ ми очікуємо. Чекаємо повідомлень про це”, — говорить жителька одного з сіл, яка не назвалася.

“Ми не подумали, що це щось таке, але коли почули вже вибухи, побачили велике полум’я вогню і дим. Страшно було, дерева трохи посхилялися. Ми боялися, бо вже схоже в нас було в 2023 році. Але то було страшніше. За декілька хвилин відключили світло, а вже рано не було газу. Світло увімкнули біля шостої години, а за газ я не знаю, бо ми не варили. Трохи рано був дим, було його чути”, — розповіла жителька громади Оксана.

У місцевій річці кореспонденти Суспільного побачили плями на поверхні води від невідомої речовини. Біля берега — мертва риба. Чи пов’язане забруднення річки з наслідками сьогоднішнього обстрілу, поки не відомо.

За повідомленням Тернопільської ОВА, в Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

“Усі структури діють відповідно до своїх повноважень. Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА”, — йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Нагадаємо, повітряну тривогу на Тернопільщині оголосили 12 березня о 00:11, сигнал відбою прозвучав о 00:30.