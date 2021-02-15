Рівненську стоматологиню, що знущається із дітей обговорюють усі соцмережі.

Про насильство над маленькими пацієнтами розповіла Вікторія Мамотюк, оприлюднивши відео з камер спостереження, встановлених у кабінеті лікарки.

На них видно, як стоматологиня разом з помічницею силою утримує переляканого хлопчика, а у відповідь на опір починає бити його головою об крісло.

Стоматологиня виявилась випускницею Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського. Про це пвідомляє “Від Тарнополя до Тернополя”. На ще одному відео жінка трясе і душить маленьку дівчинку, погрожуючи їй стоматологічним приладом.

“Мама дівчинки з відео була однією з тих, хто захищав публічно лікаря. Вона не знала, що постраждала і її дитина півроку тому. Але коли побачила відео і упізнала на ньому свою дитину, була шокована. Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікар знала про інвалідність трирічної дівчинки і хворобу серця», — розповіла Мамотюк.

Рівненська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомляє 0352.ua. Водночас, як повідомили у рівненській поліції, лікарка уже надала пояснення у телефонному режимі і співпрацює зі слідством.