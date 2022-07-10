Допоможуть чеські благодійники: у нас будуть проходити реабілітацію військові

На Тернопільщині проходитимуть реабілітацію військові.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Проект реалізовуватимуть за допомогою чеських благодійників.

У лікарнях області перебувають поранені військові, а також переселенці. Після лікування вони зможуть пройти реабілітацію.

«Ми домовилися, що Тернопільщині буде надаватися допомога, щодо реабілітації наших військових, які проходять лікування в межах нашої області і в подальшому – реабілітацію. З чеської сторони буде надаватися не тільки матеріальна допомога, а й також допомагатимуть спеціалісти, фахівці», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, вихідними на Тернопільщині з робочим візитом перебувала міністр оборони Чеської республіки Яна Чернохова та посол Чехії в Україні Радек Матула. Під час зустрічі обговорили питання підтримки військових та громадян, які через бойові дії втратили домівки.