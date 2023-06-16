Житель Чортківського району втратив понад 9 000 гривень та звернувся за допомогою до поліції.

Оголошення про псевдодопомогу від Європи чоловік побачив у соціальній мережі. Ввівши персональні дані банківського рахунку за наданим посиланням, потерпілий втратив власні кошти. Згодом з’ясувалося, що посилання було фіктивним, а обіцяна «допомога» – пастка шахраїв. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліцейські нагадують не довіряти неперевіреним оголошенням, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не надавати будь-які особисті дані. Також слід пам’ятати, що інформація про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах.