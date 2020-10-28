Цими днями на Тернопільщині зберігатиметься тепла і комфортна погода. Денні температурні показники коливатимуться від 14 до 16 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, опади навідаються ближче до кінця тижня.

Мінлива хмарність з проясненнями, помірний вітер, тумани, – такі погодні умови передбачають синоптики протягом доби у Тернополі та по області. По всій території регіону обійдеться без опадів.

«28-29 жовтня ще побуде тепла, переважно суха і навіть часто сонячна погода. А ось з п’ятниці почнуть сповзати стовпчики термометрів вниз та підійдуть звідусіль різні дощі – від густої хмарності, невеликих опадів до помірних, сумних, осінніх. Завтра, 28-го жовтня протягом дня очікується +13 +18 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Дощів у середу в Україні не передбачається – антициклон. Є ще два дні такого собі лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з’являться дощі», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, майже до кінця тижня жителі краю зможуть тішитися теплу. А далі прийде похолодання, властиве осінній порі року.