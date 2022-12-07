Доїхав лише до воріт: молодик не зміг вкрасти автомобіль і зі злості розбив камеру спостереження

Зловмисник вночі проник до ангарного приміщення місцевих фермерів і викрав Жигулі. Йому інкриміновано частину 2 статті 289 Кримінального кодексу.

До співробітників відділення поліції №5 міста Підволочиськ звернувся житель села Зарубинці і повідомив про те, що з ангарного приміщення хтось викрав автомобіль марки ВАЗ.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що зловмисник, проникнувши до чужого підсобного приміщення, розбив там вікно, сів за кермо Жигулів, де були в замку запалювання ключі, і спробував виїхати з подвір’я. Однак неподалік брами автівка заглохла. Відтак зловмисник ще раз повернувся до ангару, розбив камеру спостереження і пішов геть.

Поліцейські оперативно встановили особу лиходія. Ним виявися 18-річний односелець потерпілих. У скоєному він зізнався.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Згідно санкцій інкриміновані статті молодикові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.