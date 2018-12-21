До Тернополя приєднали три сільські школи

21/12/2018 Розмір тексту:

Мережа закладів загальної середньої освіти Тернополя розширилася на три школи. До неї додали навчальні заклади із сіл, які приєдналися до обласного центру. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Мова йде про ті школи, які зважаючи на рішення сесії розташовані у селах, які приєднуються до громади, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Це школи першого-другого ступенів села Курівці, і першого- третього ступенів у селах Чернихів і Кобзарівка. Разом у цих школах є 21 клас, де навчається 182 учні. Ми прийняли рішення на сесії і приєднуємо їх до мережі наших освітніх навчальних закладів. Ми мали зустріч зі всіма директорами шкіл, погодили питання з канікулами, у 2019 році вони починають навчання так, як і наші школи – 21 січня. Обговорили штатні розписи, атестацію, все що стосується діяльності шкіл та перспективи їх розвитку. Будемо реорганізувати заклади, а у двох селах – Курівці і Чернихів – будемо відкривати садочки.

У прийнятому рішенні також зазначено, що у класах, де кількість учнів становить менше 5 осіб, необхідно організувати індивідуальну форму навчання. До речі, під час сесії 19 грудня, депутат Петро Поврозник запропонував організувати довіз сільських дітей до шкіл міста, якщо будуть бажаючі навчатися у школах Тернополя, оскільки громада має два шкільні автобуси і це можна зробити. І його пропозицію врахували при затвердженні проекту «Про внесення доповнень в рішення міської ради від 16.12.2016 р. №7/13/16 «Про затвердження Програми розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки».

Ольга Трач