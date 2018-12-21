До Тернополя приєднали три сільські школи
Мережа закладів загальної середньої освіти Тернополя розширилася на три школи. До неї додали навчальні заклади із сіл, які приєдналися до обласного центру. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.
– Мова йде про ті школи, які зважаючи на рішення сесії розташовані у селах, які приєднуються до громади, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Це школи першого-другого ступенів села Курівці, і першого- третього ступенів у селах Чернихів і Кобзарівка. Разом у цих школах є 21 клас, де навчається 182 учні. Ми прийняли рішення на сесії і приєднуємо їх до мережі наших освітніх навчальних закладів. Ми мали зустріч зі всіма директорами шкіл, погодили питання з канікулами, у 2019 році вони починають навчання так, як і наші школи – 21 січня. Обговорили штатні розписи, атестацію, все що стосується діяльності шкіл та перспективи їх розвитку. Будемо реорганізувати заклади, а у двох селах – Курівці і Чернихів – будемо відкривати садочки.
У прийнятому рішенні також зазначено, що у класах, де кількість учнів становить менше 5 осіб, необхідно організувати індивідуальну форму навчання. До речі, під час сесії 19 грудня, депутат Петро Поврозник запропонував організувати довіз сільських дітей до шкіл міста, якщо будуть бажаючі навчатися у школах Тернополя, оскільки громада має два шкільні автобуси і це можна зробити. І його пропозицію врахували при затвердженні проекту «Про внесення доповнень в рішення міської ради від 16.12.2016 р. №7/13/16 «Про затвердження Програми розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки».
Ольга Трач
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