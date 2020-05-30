З початку червня університети, коледжі, ПТУ можуть частково відновлювати роботу. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України. Зокрема, дозволили навчатися студентам останніх курсів.

На Тернопільщині дозволили очно завершити навчальний рік випускникам усіх вищих навчальних закладів, ПТУ, коледжів, окрім тих, які знаходяться у Кременецькому і Шумському районах. Таке рішення зумовлене епідемічною ситуацією.

«Ми маємо два райони, де навчання не відновлюється. Це Кременецький і Шумський райони. Це заклади професійної освіти – Почаївське вище професійне училище та Кременецький ліцей. Також це стосується закладів передфахової вищої освіти, зокрема Білокриницького лісотехнічного коледжу і гуманітарної академії, яка знаходиться на території Кременецького району. У Шумському районі – це вище професійне училище. В інших районах, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, з 1 червня свою діяльність відновлять заклади професійної освіти, передфахової вищої освіти та вищі навчальні заклади. Це стосується лише тих курсів, які вже завершують навчання», — розповіла начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома.

Навчальні заклади, які відновлюють роботу, повинні дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська