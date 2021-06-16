Мовні табори розпочалися у Тернополі. Школярі мають можливість одночасно відпочивати та вивчати іноземні мови.

Одинадцятирічна Олександра відвідує мовний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Дівчинка каже, що таким чином закріплює вже отримані знання в школі. «Ми дуже гарно вивчали англійську в школі. А тут нам створюють мовне середовище. Це допомагає краще спілкуватися англійською. Мріяла потрапити у цей табір, і нарешті я тут», – каже дівчинка.

Мовні табори також діють при загальноосвітніх школах. Цьогоріч через карантин іноземців не запрошували. Відтак табори проводять вчителі. «Шкільні табори організовуються в окремих школах. До прикладу, це літні мовні школи — це ЗОШ №5, №7, початкова школа №2, а також тематичні зміни. У них вже запланована певна програма. Передбачаються тематичні дні. Кожен день присвячений якісь події або темі. Це може бути командний день, де дітки знайомляться один з одним, формуються відповідні команди. Можливі спортивні дні, дні здоров’я, день тварин, день творчості, день країни. Заклад вже обирає сам програму, з якою він буде працювати. Зазвичай, в групу об’єднуються діти однієї вікової категорії. У мовних таборах діти вивчають іноземні мови. Зазвичай, це англійська мова. Цього року тільки три заклади проводять такі табори. Проводять вчителі ці табори. Через карантинні обмеження волонтери цього року не залучаються. Діти створюють мовні середовища, але за тематикою того чи іншого дня», – пояснює головна спеціалістка відділу позашкільної освіти управління освіти і науки ТМР Ольга Заблоцька.

Табори у тернопільських школах діятимуть до кінця червня. Щоб потрапити туди, необхідно звернутися до навчального закладу.