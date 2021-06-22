Цими днями Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок раніше неодноразово судимому уродженцю Житомирської області, який обманом забрав у дитини золоті сережки.

Того січневого дня маленька тернополянка зі своїм двоюрідним братом каталися на санках біля школи №22 у Тернополі. Зловмисник підійшов до дітей і, представившись працівником поліції та показавши їм «липове» посвідчення, заявив, що йому потрібно віддати золоті сережки дівчинки начебто для проведення слідчих дій. Переконував, що одразу віддасть їх назад.

Діти шахраю повірили, і дівчинка вийняла з вух свої прикраси. Але «поліцейський» зник і більше не повернувся, пише Тижневик “Номер один”.

Як повідомила у суді мама потерпілої дитини, вдома дівчинка, плачучи, розповіла, що «поліцейський» переконував, наче хтось загубив такі ж прикраси і він мусить переконатися, що це не вони. Також вона пригадала, що зловмисник розмовляв з російським акцентом, частково російською. Почувши розповідь доньки, батько негайно викликав поліцію. А дівчинка ще довгий час, боячись, відмовлялася навіть у школу виходити.

Двоюрідний брат потерпілої також розповів, що незнайомець їм погрожував: «Якщо не дасиш зараз сережки, то прийду до тебе у школу разом з нарядом поліції і заберемо тебе звідти».

У відділку поліції діти одразу впізнали зловмисника на фото.

В суді шахрай каявся і визнавав свою вину. Однак враховуючи його багате кримінальне минуле, суддя призначив йому покарання у вигляді 2 років і 2 місяців позбавлення волі, а також компенсувати потерпілим матеріальні збитки.

Зараз він має право оскаржити вирок в апеляційному суді.