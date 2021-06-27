Заняття з арт-терапії зібрало юних дівчат у Тернополі. Вони вчилися власноруч створювати оригінальні картини. Майстер-клас відбувся у рамках проекту «Я – справжня».

Проект «Я – справжня» реалізовують у благодійному фонді «Карітас». Юні леді засвоюють ази здорового харчування, пробують себе в ролі кухарів, вчаться стежити за своєю зовнішністю, а також розвивають творчі здібності. «Найбільше подобається те, що тут усі заняття проходять цікаво. Наставники нам пояснюють так, що інформація легко засвоюється. Найбільше сподобалося заняття з малювання. Я люблю малювати з дитячого садочка, а тут дізналася деякі секретики цієї справи», – зазначає чотирнадцятирічна Анастасія.

Організатори проекту «Я – справжня» кажуть, що проект покликаний навчити дівчаток сприймати, розуміти та любити себе. «Це був неймовірний майстер-клас із елементами арт-терапії, милої бесіди, психологічних тестів, дотепних жартів та цікавих життєвих історій. Якщо хтось ще не відвідував арт-студію – не вагайтеся, воно того варте».



