Більшість поліцейських нарядів у Тернополі та районах переведуть у піший режим. Роблять це для того, щоб зекономити пальне.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 9 травня.

– Шістдесят осіб зі зведеного загону повернулося із бойових завдань, які вони виконували за межами області, – повідомив Олександр Богомол. – Тому тепер збільшимо кількість нарядів. У більшості наряди, у зв’язку з економією пального, будуть переведені в піший режим у межах міста і районних відділень. Однак це не вплине на швидкість та ефективність роботи нарядів поліції.

Начальник обласної поліції також зауважив, що на дорогах області побільшало дорожньо-транспортних пригод. Незважаючи на те, що камери, які фіксували перевищення швидкості зараз відключені, за порядком на дорогах стежать працівники патрульної поліції та муніципальної інспекції.

– Камери, які фіксують перевищення швидкості не включені, – каже Олександр Богомол. – Коли вони запрацюють не знаю, їхню роботу регулює департамент патрульної поліції, який розташований у Києві. Однак, місцева патрульна поліція активно працює спільно з муніципальною вартою щодо виявлення порушень правил дорожнього руху. На трасах державного значення маємо додаткові патрулі.

Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш додав, що патрульна поліція в межах і за межами міста може використовувати переносні камери, які фіксують перевищення швидкості. Також Рада оборони Тернопільщини видала розпорядження щодо встановлення відповідних дорожніх знаків у населених пунктах і поліція буде штрафувати за перевищення швидкості.

Фото зі сторінки ГУНП у Тернопільській області у фейсбуці