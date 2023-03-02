«Дружній простір позашкілля для дітей війни» відкрили у Тернополі. Діє він у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, що на вулиці Микулинецькій, 21.

В день відкриття проекту, 26 лютого, відбулася екскурсія для дітей навчальними лабораторіями, Зимовим садом, у Кутку живої природи. Також учасники заходу виготовляли підвіски з мушель та квіти з холодного фарфору.

– В рамках проекту щонеділі в закладі працюватимуть тематичні творчі майданчики, проводитимуться розвивальні та розважальні заходи для дітей різного віку і їхніх батьків, – розповіли у Центрі. – Запрошуємо тернополян та гостей міста до зустрічей у майстернях «Дружній простір», адже спілкування із природою не лише розширить коло друзів, але й дозволить зняти стреси та психологічну втому.

«Дружній простір» працюватиме щонеділі до кінця травня. Заняття проходитимуть з 10.00 до 14.00. Так, у неділю 5 березня, виготовлятимуть великодній декор та віночок. Пізніше навчатимуть дітей працювати з природнім матеріалом, фоаміраном, фетром, розписуватимуть писанки, декоруватимуть великодній кошик тощо. Із повним переліком занять можна ознайомитися тут.

Фото з офіційного сайту Центру