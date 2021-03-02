“Теплом зігріємо серця” – акцію під такою назвою організували у Тернополі для дітей переселенців і бійців російсько-української війни. Малечі вручили подарунки від сумівців зі Сполучених Штатів Америки.

Як повідомила координаторка акції “Теплом зігріємо серця” Маряна Марець, у Тернополі 135 дітей отримали подарунки від благодійників зі Сполучених Штатів Америки. У пакунках — наплічники, канцелярія, іграшки, одяг. “135 пакунків від сумівців зі Сполучених Штатів Америки надійшли дітям тернопільських військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС та дітям переселенців. Дякуємо всім, хто долучився до цієї благодійної акції: тим, хто збирав кошти, тим, хто готував і запаковував подарунки, хто відправляв, отримував, організовував і передавав”.

Пакунки від американських благодійників отримали діти від 6 до 14 років. Списки малечі формували за поданням військових об’єднань. Загалом таку акцію на Тернопільщині проводять сім років поспіль. За цей період допомогу отримали близько тисячі дітей українських захисників.