Діти-сироти проведуть Різдво у тернопільських родинах

01/01/2019 Розмір тексту:

В результаті акції «Запроси дитину на свята у родину» 13 вихованців інтернатних закладів проведуть Різдвяні свята у сім’ях з Тернопільщини. Одна з родин погодилася прийняти трьох діток.

Акцію «Запроси дитину на свята у родину» проводять на Тернопільщині другий рік поспіль. В результаті – вихованці інтернатних закладів отримують шанс зустріти Різдво у колі справжньої родини. «Акція «Запроси дитину на свята у родину» допомагає дітям більше пізнати звичаїв і традицій, які пов’язана зі святкуванням Різдва. Але найголовніше, – діти мають можливість зустріти це свято у сімейному колі. Це насправді дуже важливо для дітей, які виховуються в інтернатах. Цього року у нас 10 сімей приймають дітей, ці родини виконали всі умови для цього. Розпочалася акція «Візьми дитину на свята у родину» 27-го листопада. Насправді значно більше сімей цікавилися акцією, можливо мали бажання взяти у ній участь, але до кінця дійшли тільки 10 сімей. Саме завдяки цим родинам 13 дітей святкуватимуть Різдво у сімейному колі. Одна з родин погодилася прийняти трьох дітей», – розповідає координаторка акції «Візьми дитину на свята у родину» Ірина Вакалюк.

Святкуватимуть Різдво у родинах вихованці Тернопільського, Бережанського, Новосілківського інтернатів. За словами волонтерів благодійного фонду «Майбутнє сиріт», завдяки цій акції діти налагоджують дружні стосунки з родинами, які їх приймають.

Софія Романська