На лижній базі у селі Острів хтось регулярно нищить трасу, на якій тренуються та змагаються діти.

Про це у ФБ написав тренер Михайло Кручовий.

Він зазначив, що трасу щодня облаштовують тренери та батьки вихованців власноруч. І щоразу її псують любителі покататися з вітерцем.

“На лижній базі у селі Острів проводяться тренування з лижних гонок. Під час зимового сезону діти їздять на лижах, а ми – тренери і батьки дбаємо про організацію навчально-тренувального процесу.

Щодня, щоб діти мали змогу кататися на лижах, своїми силами готуємо трасу для тренувань у лісі поруч з базою.

Проте, хтось регулярно вщент нищить підготовлену лижну трасу квадроциклами та іншими транспортними засобами!!! Всі докладені зусилля зводяться нанівець… Діти не мають де тренуватися, а про емоції від побаченого промовчу…

Дуже прошу поставитись з розумінням і не нищити лижну трасу… Діти – наше майбутнє і ми маємо дбати про їхній розвиток, а не шкодити і нищити!

28 лютого на лижній базі відбулась Відкрита першість Великоберезовицької громади з лижних гонок, де наші спортсмени продемонстрували високі результати. Дітей переповнювали позитивні емоції, які вже на другий день, на жаль, змінилися зіпсованим настроєм від побаченого…”, – написав чоловік.



