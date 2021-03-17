“Діма полетів у вирій”, – помер молодий тернополянин, котрий сильно обгорів у пожежі разом з батьком

24-річний Дмитро Мудрий помер вранці 17 березня у львівській лікарні.

Про це у фейсбуці написала його мама, тернопільська журналістка, Олена Мудра.

“17.03.21 7 00 ранку Діма полетів у вирій… Лікарі зробили все, що могли…”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, Дмитро та його батько Олег отримали серйозні опіки минулого тижня, тоді у їхньому домі стався вибух газу. Обоє чоловіків сильно постраждали, бо рятували від пожежі двох малюків. У Дмитра 80% тіла були сильно обпечені. За життя Олега продовжують боротися львівські медики, пише Терміново.

Весь цей час небайдужі підтримували родину коштами, молитвами, здавали кров. На жаль, врятувати хлопця не вдалося.