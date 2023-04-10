Десять пішоходів загинули на дорогах Тернопільщини від початку року

Тернопільські патрульні посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху пішоходами, адже, коли водії та пішоходи порушують ПДР, це призводить до небезпечних, а інколи — трагічних наслідків.

Найчастіше громадяни порушують ПДР в центральних районах міста та в місцях значного скупчення людей, зазначають у патрульній поліції. Вже від початку року в межах Тернопільської області сталося 59 ДТП за участю пішоходів, в яких травмувалося 49 людей та 10 людей загинуло.

У поліції нагадують, що відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф у розмірі 255 гривень.

“Безпека на дорозі залежить насамперед від кожного з нас! Дотримуйтесь правил дорожнього руху!”, – закликають патрульні.