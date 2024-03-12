Десять кілограмів наркотиків і зброю вилучили під час обшуків у тернопільській охоронній фірмі

У Тернополі правоохоронці провели два десятки обшуків в одній з охоронних фірм.

Про це повідомив начальник ГУ НП Сергій Зюбаненко.

Він зазначив, що у результаті обшуків вилучено більше 10 кілограмів різних наркотичних речовин, пристрої для вживання наркотиків, незаконну зброю та набої різного калібру. В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів) поліцейські затримали двох підозрюваних.

“Запевняю, що повна та всебічна інформація щодо цих подій буде оприлюднена офіційно після завершення всіх процесуальних та слідчих дій, бо підозрюю, що це тільки початок цієї історії.

P.S. Монополія на силу має бути тільки у держави”, – наголосив головний поліціянт області.