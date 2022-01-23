Пригадуєте, як гарно літали білі голуби над Хрещатиком і Майданом Незалежності саме цього дня, 23 січня 2005 р.? Бідолашних птахів, вочевидь, тривалий час тримали голодними, щоб, бува, не зіпсували своєю фізіологією урочистість церемонії, що відбувалася…

А відбувалася того дня не що-небудь, а інавгурація новообраного Президента України Віктора Ющенка. Відбулася вона після того, як кількома місяцями раніше його опонент і тезко – Янукович – встиг бути проголошеним президентом головою Центрвиборчкому Сергієм Ківаловим і отримати привітання від правителя “усія Русі” Владіміра Путіна. Після того, як країною прокотилася хвиля протестних акцій проти безсоромної фальсифікації виборів, що переросла у перший Майдан. Після того, як Верховний Суд постановив провести переголосування другого туру, що засвідчило його, Віктора Ющенка, перемогу. А ще, як здавалося тоді – перемогу по-справжньому української України.

З позиції сьогоднішнього дня і подій, які відбуваються нині в Україні й за її межами, уся ця ейфорія, що охопила широкі маси, згадується з кволою і сумовитою посмішкою – як ото, буває, літня і пригнічена хворобами і нестатками людина дивиться на веселі забави дітлахів. Вона, мабуть, думає в ту мить, чому її життя склалося так, як … склалося. А ще про те, чому не склалося так, як вона цього хотіла. І про те, хто в цьому більше винен: вона сама, чи інші особи або ж обставини. Але тоді, у 2005-ому, здавалося, що життя в нас надалі будуватиметься не на брехні, а на Правді. Що політика може вестися чесними й порядними людьми і бути такою ж чесною. І що, врешті-решт, бандити опиняться там, куди їх відряджали численні плакати з написами “Бандитам – тюрми!”. Чи могла тоді в чиюсь голову прийти просто божевільна думка, що уже через 5 років ганебний лузер виборів 2004-2005 рр. виголошуватиме президентську присягу в залі Верховної Ради і гордовито підніме вгору булаву? І зробить він це, як не крути, за всебічного сприяння (потурання) і за фантастичних бездіяльності та нехлюйства того, хто так естетично випускав у високий політ білих голубів 23 січня 2005 р…

Історія, як відомо, є невпинною чередою причинно-наслідкових зв’язків і подій. Харківські угоди з РФ, підписані “зеком-проффесором” законсервували присутність російського флоту в Криму і дали Кремлеві додаткові й вагомі (на його викривлене уявлення) підстави претендувати на півострів. Що було (і триває) далі – відомо. І коли намагаєшся аналізувати причини усього цього, неминуче виникає неприємна і трохи парадоксальна думка: до нинішніх бід України свого часу таки долучився високодуховний, патріотичний (хто заперечуватиме?), культурний, гуманний чоловік. Той самий, який був головним героєм церемонії на Майдані рівно 17 років тому.

Той самий, який, можливо, заколисаний скандуванням “Ющенко! Ющенко!”, так і не зміг сповна усвідомити, яка величезна відповідальність лягає на його плечі. Вони опісля просто прогнулися під її тягарем…