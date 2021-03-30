Депутатська група «Довіра» фінансово долучилася до створення художнього фільму «Шлях поколінь».

Стрічка розповідає про воїнів Української повстанської армії та Героїв сучасності.

Автор та ініціатор створення фільму, доброволець, журналіст Михайло Ухман каже, бюджет подібних фільмів – орієнтовно п’ять мільйонів гривень. Якщо таких коштів немає, створити кіно продукт буде нереально.

– «Шлях поколінь» – це фільм про УПА і Збройні Сили України. Він має дві сюжетні лінії. Події розпочинаються у 1946-му році боями Української повстанської армії з гітлерівцями та радянськими окупантами. Згодом нащадки вояків УПА, які народилися вже у незалежній Україні, йдуть воювати проти російських окупантів у сучасній війні, – розповідає Михайло Ухман. – Раніше я не просив про фінансову допомогу для зйомок, але тепер ситуація змусила. На жаль, влада не допомагає матеріально у створенні українських фільмів. Я звертався до багатьох, а допомогли окремі люди. Дякую Миколі Люшняку та партії «Довіра» за допомогу. Буду дуже вдячний, якщо надалі наша співпраця у цьому напрямку продовжиться.

Зйомки стрічки вже тривають. Локаціями фільму стали Тернопіль, Рівне, Волинь, Івано-Франківськ, Київ, Донбас, Запоріжжя. До зйомок залучено майже дві сотні акторів разом із реконструкторами.

Аби завершити зйомки стрічки, потрібно ще 300 тисяч гривень, пояснює Михайло Ухман.

– У нас майже немає українського кінопродукту. Люди дивляться переважно закордонне, або, не дай, Боже, російське. Я сам воєнний журналіст, а тому хочу, щоб мої діти дивилися українське кіно. У майбутньому планую створювати молодіжні фільми про українських курсантів, студентів, школярів. Нещодавно я відкрив продюсерське агентство, яке цим займатиметься. Буду радий, якщо партія «Довіра» й надалі підтримуватиме мене в цьому, – додає Михайло Ухман.

Народний депутат, очільник Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра» Микола Люшняк зазначає, що патріотичне кіно – як ніколи на часі.

– Фільм «Шлях поколінь» – це те, що зараз дуже потрібно Україні. Усім нам, без винятку. Ця стрічка потрібна нашим військовим, адже показує, що ми пам’ятаємо та підтримуємо їх тут, в тилу. Ветеранам УПА, аби вкотре висловити глибоку повагу незламному духу та патріотизму цих людей. Нашим дітям, які мають знати та усвідомлювати, якою ціною нам далася незалежність, берегти Батьківщину. Та найбільше такі стрічки потрібні нам для того, аби не забули, що війна триває. Для мене – честь долучитися до створення цього кіно, – наголосив Микола Люшняк.