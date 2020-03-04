Чотирнадцята сесія Тернопільської обласної ради відбудеться 5 березня. Розпорядження про її скликання видав голова облради Віктор Овчарук.

Зібрати депутатів запропонували на розширеному засіданні президії Тернопільської обласної ради 2 березня. На ньому обговорювали питання поширення коронавірусної інфекції в Україні та на Тернопільщині. Начальник управління охорони здоров’я та керівник обласного лабораторного центру повідомили, що лікувальні заклади, обрані для розміщення потенційних хворих, забезпечені засобами захисту лікарів лише на період до десяти діб. Немає і необхідної кількості відповідного обладнання.

– Для того, щоб ми могли забезпечити на місяць медичну допомогу, нашим закладам необхідно мінімум 13 мільйонів гривень, – повідомив Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров’я. – Це з врахуванням того, що вже зараз є: кошти з держрезерву, місто виділило, служба надзвичайних ситуацій. Є проблеми із засобами захисту для працівників швидкої допомоги, інфекційних відділень. Лікарня швидкої допомоги має забезпечення засобами захисту на 10 днів.

Після обговорення проблеми, президією було прийнято спільне рішення звернутися до Тернопільської облдержадміністрації подати зміни до обласного бюджету для виділення коштів в частині закупівлі засобів захисту та необхідного обладнання. Власне, 5 березня на розгляд чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради винесуть питання «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік ( у частині виділення коштів на придбання індивідуальних засобів захисту медичних працівників і медичного обладнання, необхідних для роботи в умовах загрози появи коронавірусу COVID-19 у Тернопільській області)».

Ольга Трач