Депутата міської ради будуть судити за фальшивий диплом

19/12/2018 0
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Керівник навчального закладу, що користувалась підробленим дипломом про освіту, постане перед судом.

Прокуратурою  Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника навчального закладу, депутата Тернопільської міської ради, підозрюваної  у  шахрайстві та використанні підроблених документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що керівник навчального закладу у 1999 та 2017 роках  використала завідомо підроблені дипломи кандидата наук з метою одержання   доплат до заробітної плати та отримання переваги на оголошеному конкурсі про заміщення керівної посади цього ж закладу.

Усього ж,  посадова особа, шляхом обману, в період з 01.01.1999 по 31.08.2017 р. заволоділа коштами Тернопільської міської ради на загальну суму понад 69 тис грн.  Завершено розслідування за  ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 190 КК України,  та за ч. 2 ст. 194 КК України (в редакції 1960 р., чинної на час скоєння злочину).

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