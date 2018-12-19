Депутата міської ради будуть судити за фальшивий диплом

19/12/2018 Розмір тексту:

Керівник навчального закладу, що користувалась підробленим дипломом про освіту, постане перед судом.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника навчального закладу, депутата Тернопільської міської ради, підозрюваної у шахрайстві та використанні підроблених документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що керівник навчального закладу у 1999 та 2017 роках використала завідомо підроблені дипломи кандидата наук з метою одержання доплат до заробітної плати та отримання переваги на оголошеному конкурсі про заміщення керівної посади цього ж закладу.

Усього ж, посадова особа, шляхом обману, в період з 01.01.1999 по 31.08.2017 р. заволоділа коштами Тернопільської міської ради на загальну суму понад 69 тис грн. Завершено розслідування за ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 190 КК України, та за ч. 2 ст. 194 КК України (в редакції 1960 р., чинної на час скоєння злочину).