Олександр Башта після операції перебуває у медикаментозному сні.

Про це розповіли медики Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан чоловіка важкий, але стабільний.

Є динаміка до покращення показників, але медики наголошують, що патологія надзвичайно серйозна.

Нагадаємо, після змагань Олександр Башта втратив свідомість, його шпиталізували спочатку до психоневрологічної лікарні. Там медики діагностували інсульт, далі перевели до Тернопільської лікарні швидкої допомоги і прооперували.

За час перебування депутата у лікарні багато знайомих, друзів і просто небайдужих тернополян цікавились як допомогти. Оскільки кожного дня Олександру потрібні дороговартісні ліки, дружина Ірина відкрила рахунок.

ПриватБанк 5168 7427 2285 1858. Хто не може допомогти коштами, рідні просять долучитись молитвою.