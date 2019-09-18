Депутат Тернопільської облради Петро Гадз повідомив, що складає свої повноваження, адже його та й інших депутатів обвів навколо пальця екс-губернатор Степан Барна.

Пан Гадз звинуватив Барну у фальшуванні ініціатив щодо впровадження нового адміністративного поділу.

Про своє рішення та причини, які його викликали, Петро Іванович публічно заявив сьогодні, 17 вересня, на сьомому пленарному засіданні одинадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання.

Варто зауважити, що вже кілька років обласна державна адміністрація ще під керівництвом Степан Барна впроваджує адміністративно-територіальну реформу. За словами Петра Гадза екс-голова ОДА вже кілька разів обвів навколо пальця своїх колег-депутатів. Барна «начаклував» рішення про розподіл районів Тернопільщини, за яке ніхто не голосував.

Спочатку зі сторони адміністрації надійшла пропозиція про створення замість існуючих 17-ти трьох адміністративних районів на території Тернопільської області – Кременецького, Тернопільського та Чортківського. Та несподівано, з приходом на посаду заступника Барни Олега Валова, на карті виник ще один четвертий район – Бережанський. Після цього з ініціативи Бучацької та Монастриської районних рад поступила пропозиція про створення Бучацького району, який мав об’єднати, окрім згаданих двох районів, ще і частину Теребовлянського району і потенційно Підгаєччину. У свою чергу це підтримали частина депутатів облради та нардеп Микола Люшняк. Останній навіть ініціював створення окремого медичного округу на основі Бучацької лікарні.

Але сьогодні на розгляд депутатів Тернопільської обласної ради надійшла пропозиція про створення чотирьох районів (включно з Бережанським), але без Бучацького. Саме ця, ніким не узгоджена, ухвала викликала обурення депутатів.

– Сидячи поряд із Барною, я зробив йому зауваження: «От бачите до чого призводить те, коли нічого не обговорюють із депутатами?». Я теж був проти такого адміністративного поділу, адже потрібно враховувати і дорожню інфраструктуру, і медицину, і історичну цінність місцевості – як робили це колись. Саме таким чином можна досягнути розвитку. На жаль, Барна та деякі заступники зробили по-іншому, не зважаючи на те, що депутати були не згідні із цим рішенням. Ми можемо втратити Бучач – місто, яке вперше у області отримало Магдебурзьке право. Бучацька і Монастириська ради прийняли рішення про злиття двох районів. Але нас ніхто не хотів чути. Тепер же Барна заявляє, що ми самі голосували за це, – деталізував Петро Гадз.

Під час засідання Петро Іванович публічно звернувся до своїх колег, які відповіли, що не голосували за «барнівські пропозиції».

– Тому я став і запитав депутатів облради, чи ми приймали таке рішення, на що вони відповіли «ні». Проте Барна продовжує стверджувати, що ми підтримали його. Якщо документ із голосуванням є, то він підроблений, оскільки ми не погоджували територіальний розподіл. У знак протесту я складаю свої повноваження, бо не хочу бути у такій обласній раді, де продовжується «дерибан» територіальної реформи, – запевнив Петро Гадз.

Депутат обласної Ради пообіцяв відправити звернення в Офіс Президента та до нового Міністра розвитку громад та територій України щодо перегляду впровадження адміністартивної реформи у Тернопільській області щодо збереження одним із центрів місто Бучач.