Відзначення Дня знань у Тернополі цьогоріч пройшло цікаво та неформально.

Зокрема, за ініціативи Молодіжної міської ради, Центру Науки та Тернопільської міської ради, масштабне святкування у науково-розважальному форматі відбулося 1 вересня в парку ім. Т. Шевченка.

Участь у дійстві прийняли понад 20 освітніх закладів міста, дев’ять громадських організацій, а також міські заклади культури та спортивні організації. Побував на заході та разом із сотнями тернополян відсвяткував початок навчального року і очільник міста Сергій Надал.

«Дякую за участь школам, університетам та закладам професійно-технічної освіти, які продемонстрували власні презентації та залучили гостей свята до участі в цікавихмайстер-класах, тренінгах та наукових експериментах, – наголосив міський голова. – Також дякую учасникам від громадських організацій, волонтерам та небайдужим тернополянам. Усім разом нам вдалось цікаво та пізнавально розпочати новий навчальний рік».

До слова, науково-розважальний загальноміський захід «День знань: Версія 1.0» такого масштабу відбувся в Україні вперше, і в майбутньому такі святкування в Тернополі стануть уже традиційними.