У суботу, 20 липня, станом на 20 год. до відділів та відділень Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшло вісім повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Як повідомляють у поліції, більшість звернень стосувалися розміщення та розповсюдження агітаційних матеріалів на підтримку кандидатів у народні депутати України. Чотири випадки виявлено у Тернополі, два – у Кременці та по одному – у Бучачі та Теребовлі. Правоохоронці проводять перевірку.

За результатами виявлених порушень уже складено два адмінпротоколи за ст.212-10 КУпАП (порушення обмежень щодо введення передвиборчої агітації) – у Кременці та Теребовлі.

Поліцейські Тернопільщини продовжують працювати у посиленому режимі та закликають краян дотримуватися правопорядку та виборчого законодавства завтра у день голосування, 21 липня.